В Киеве сожгли автомобиль известного адвоката

Двое мужчин бросили под припаркованный Lexus сумку и скрылись. Сумка была наполнена пластиковыми бутылками с зажигательной смесью

В ночь на 27 февраля во дворе жилого дома подожгли иномарку. Происшествие случилось на улице Михаила Омельяновича-Павленко.

Как сообщает "Информатор", авто загорелось примерно в 23:40. Двое мужчин бросили под припаркованный Lexus сумку и скрылись. После этого машина вспыхнула. Сумка была наполнена пластиковыми бутылками с зажигательной смесью. Какой именно — установит следствие.

Горящую машину заметил охранник автостоянки. Он пытался потушить пожар огнетушителем, но это не дало никаких результатов. Мужчина вызвал спасателей и патрульных. У Lexus полностью выгорел двигатель. Пламя также задело припаркованную рядом Volvo. В автомобиле немного поплавился бампер и радиаторная решетка. На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Никто не пострадал.

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Как удалось выяснить, машина 2005 года производства принадлежит адвокату Виктору Петруненко. Он утверждает, что поджог его Lexus — это предупреждение.

"По его словам, таким образом его пытаются запугать люди народного депутата облсовета Виктора Свитовенко, против которого адвокат уже около 15 лет ведет дело по факту незаконного завладения объектом недвижимости по улице Шота Руставели, 11. Виктор Петруненко уверен, что на этом Свитовенко не остановится. Поэтому намерен просить у правоохранителей выделить ему охрану", - сказано в сообщении.

Ранее в Одессе возле "Привоза" произошла стрельба.