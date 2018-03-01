Сын замминистра образования Украины совершил вооруженное нападение - СМИ

По информации СМИ, курьеру угрожали пистолетом и применили физическую силу.

В Киеве сын первого заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца, Михаил, принял участие в разбойном нападении, чтобы завладеть мобильным телефоном iPhone 8 Plus.

Об этом сообщил "Обозреватель", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, сын замминистра, сговорившись с двумя подельниками, решил совершить вооруженное нападение на курьера одного из интернет-магазинов, которые торгуют техникой.

Читайте такжеПодозреваемый в разбое сын нардепа Попова может быть причастен еще к шести похожим эпизодам - СМИДля этих целей Ковтунец-младший одолжил у знакомого пистолет. 22-го февраля злоумышленники оформили в интернет-магазине доставку мобильного телефона iPhone 8 Plus по адресу, пер. Артиллерийский, 5 а.

Там они поджидали курьера, угрожали ему пистолетом и применили физическую силу.

Однако тот сумел вырваться и убежать вместе с товаром. После этого пострадавший написал заявление в полицию.

В ходе опознания курьер узнал в Ковтунце того, кто угрожал ему пистолетом. Участникам нападения вручили подозрения о совершении преступления.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября народный депутат Игорь Попов (фракция Радикальной партии) написал в Facebook, что его 14-летний сын «совершил серьезное правонарушение» - принял участие в попытке ограбления магазина.