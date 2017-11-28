Задержанный за ограбление магазина сын нардепа Попова начал давать показания

Двое подростков, в том числе сын народного депутата Игоря Попова, 14-летний Богдан Попов, которые были задержаны за совершение разбойного нападения на магазин, после объявления подозрений уже начали давать показания. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Она отметила, что сейчас оба подозреваемых находятся под арестом, а завтра Оболонский районный суд будет избирать им меру пресечения.

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Как сообщал УНИАН, 27 ноября народный депутат Игорь Попов (фракция Радикальной партии) написал в Facebook, что его 14-летний сын «совершил серьезное правонарушение» - принял участие в попытке ограбления магазина. Также он попросил «не связывать» его «горе с политикой или с чьими-то интригами».

Согласно информации полиции, угрожая продавцам и посетителям оружием, двое несовершеннолетних злоумышленников забрали из кассы магазина 2,5 тыс. грн.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции открыто уголовное производство по ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.