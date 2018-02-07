Киоск с шаурмой в центре Днепра стал причиной масштабного пожара (фото)

К ликвидации пожара были привлечены 44 спасателя и 12 единиц пожарно-спасательной техники.

Сегодня в центре Днепра пожар уничтожил ряд киосков на общей площади 100 метров квадратных.

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Как говорится в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, 7 февраля в 11:33 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Пастера, в Центральнои районе города Днепр.

Отмечается, что на ликвидацию пожара было направлено отделение 1, 2, 3, 4, 5, 18 и 25 государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

«Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в ларьке шаурмы. В результате пожара повреждено 2 киоска с детскими игрушками, киоски с молочными и кондитерскими изделиями. Уничтожено 4 киоска по продаже велосипедов, шаурмы и детских игрушек, на общей площади 100 метров квадратных. В связи с сильным задымлением на месте работало 4 звена в аппаратах для защиты органов дыхания», – говорится в сообщении.

Огонь пожарным удалось локализовать в 12:40, а ликвидировать в 13:35.

Причину возникновения пожара сейчас устанавливают правоохранительные органы. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара были привлечены 44 человека личного состава и 12 единиц пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.