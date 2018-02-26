Ребенок получил травму головы: полиция рассказала подробности инцидента в столичном аквапарке

На 11-летнего мальчика упала часть конструкции водной горки.

По факту травмирования ребенка в столичном аквапарке начато уголовное производство.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, вечером в субботу, 24 февраля, на 11-летнего мальчика упала часть конструкции, в результате чего он получил травму головы.

Об инциденте в дежурную часть Оболонского управления полиции сообщил отец мальчика. На момент сообщения он находился с сыном в больнице.

Читайте такжеВ аквапарке Киева рассказали свою версию произошедшего инцидента с ребенкомСледственно-оперативная группа на месте осмотрела помещение и пообщалась с работниками заведения. Согласно предварительной информации, на мальчика упала часть пластикового каркаса горки.

Следственным отделом начато уголовное производство по предварительной квалификации ч.1 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Правоохранители выясняют подробности и обстоятельства травмирования ребенка.