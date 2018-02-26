Инцидент в киевском аквапарке: на лоб ребенка наложили 34 шва - мать

00:35, 26 февраля 2018
Происшествия
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&quot;Был сильный удар по голове, потом потемнело в глазах&quot;, - рассказал ребенок / Фото Елена Ладан-Павленко via Facebook

Об этом сообщила в Facebook мама пострадавшего ребенка Елена Ладан-Павленко. По ее словам, около 17:00 сын с отцом были в аквапарке.

"Ребенок съезжал с горки и на него в момент спуска обрушилась верхняя конструкция горки (в виде какой-то решетки, сейчас трудно сказать, что это точно было)", - рассказывает Ладан-Павленко. В результате ребенок получил травму головы.

Отец вызвал "скорую помощь", мальчика отвезли в городскую больницу на Подвысоцкого, где наложили ему 34 шва. По словам матери, родители планируют в будущем делать ребенку пластику лба.

"Благодаря силе Ваших репостов с нами связался Гарик Корогодский (совладелец ТРЦ Dream Town - ред). Завтра с отцом Роман Бондарь встретится администрация Аквапарка", - написала мать.

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