Инцидент в киевском аквапарке: на лоб ребенка наложили 34 шва - мать

Ребенок получил травму головы, ему наложили 34 шва. В будущем ему придется удалять шрамы с помощью пластики, полагает его мать.

В субботу, 24 февраля, в киевском аквапарке в ТРЦ Dream Town на ребенка упала часть конструкции горки, по которой он съезжал. Ребенка госпитализировали.

Об этом сообщила в Facebook мама пострадавшего ребенка Елена Ладан-Павленко. По ее словам, около 17:00 сын с отцом были в аквапарке.

"Ребенок съезжал с горки и на него в момент спуска обрушилась верхняя конструкция горки (в виде какой-то решетки, сейчас трудно сказать, что это точно было)", - рассказывает Ладан-Павленко. В результате ребенок получил травму головы.

Отец вызвал "скорую помощь", мальчика отвезли в городскую больницу на Подвысоцкого, где наложили ему 34 шва. По словам матери, родители планируют в будущем делать ребенку пластику лба.

"Благодаря силе Ваших репостов с нами связался Гарик Корогодский (совладелец ТРЦ Dream Town - ред). Завтра с отцом Роман Бондарь встретится администрация Аквапарка", - написала мать.