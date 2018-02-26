Инцидент в киевском аквапарке: на лоб ребенка наложили 34 шва - мать
В субботу, 24 февраля, в киевском аквапарке в ТРЦ Dream Town на ребенка упала часть конструкции горки, по которой он съезжал. Ребенка госпитализировали.
Об этом сообщила в Facebook мама пострадавшего ребенка Елена Ладан-Павленко. По ее словам, около 17:00 сын с отцом были в аквапарке.
"Ребенок съезжал с горки и на него в момент спуска обрушилась верхняя конструкция горки (в виде какой-то решетки, сейчас трудно сказать, что это точно было)", - рассказывает Ладан-Павленко. В результате ребенок получил травму головы.
Отец вызвал "скорую помощь", мальчика отвезли в городскую больницу на Подвысоцкого, где наложили ему 34 шва. По словам матери, родители планируют в будущем делать ребенку пластику лба.
"Благодаря силе Ваших репостов с нами связался Гарик Корогодский (совладелец ТРЦ Dream Town - ред). Завтра с отцом Роман Бондарь встретится администрация Аквапарка", - написала мать.