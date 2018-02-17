Радикалы из С14 напали на здание Россотрудничества, в котором дети репетировали "Ревизора" (фото)

14:13, 17 февраля 2018
Происшествия
3144 0

Радикалы из С14 ворвались в здание "Россотрудничества" в Киеве на Подоле по улице Борисоглебской, 2.

Как сообщают "Стране" очевидцы, во время захвата в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали "Ревизор".

Полиция уже в здании, но, несмотря на это, радикалы продолжали взламывать двери прои помощи болгарки. 

Читайте такжеВ Киеве неизвестные забросали представительство "Россотрудничества" файерами и дымовыми шашкамиТакже сообщается, что они расписали помещение "Россотрудничества" лозунгами и разбили экспозицию памяти Шаляпина, которая была выставлена в одном из помещений.

После около получаса погрома радикалы покинули помещение.

Стоит отметить, что на Facebook странице радикалов также говорится о захвате здания.

Также радикалы опубликовали видео акции.

Отметим, что на 18 февраля националисты из ряда организаций также планировали проведения акции против "Россотрудничества". Но, видимо, С14 решила опередить конкурентов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #радикалы#националисты#россотрудничество