Радикалы из С14 напали на здание Россотрудничества, в котором дети репетировали "Ревизора" (фото)

Они расписали помещение "Россотрудничества" лозунгами и разбили экспозицию памяти Шаляпина, которая была выставлена в одном из помещений.

Радикалы из С14 ворвались в здание "Россотрудничества" в Киеве на Подоле по улице Борисоглебской, 2.

Как сообщают "Стране" очевидцы, во время захвата в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали "Ревизор".

Полиция уже в здании, но, несмотря на это, радикалы продолжали взламывать двери прои помощи болгарки.

Читайте такжеВ Киеве неизвестные забросали представительство "Россотрудничества" файерами и дымовыми шашкамиТакже сообщается, что они расписали помещение "Россотрудничества" лозунгами и разбили экспозицию памяти Шаляпина, которая была выставлена в одном из помещений.

После около получаса погрома радикалы покинули помещение.

Стоит отметить, что на Facebook странице радикалов также говорится о захвате здания.

Также радикалы опубликовали видео акции.

Отметим, что на 18 февраля националисты из ряда организаций также планировали проведения акции против "Россотрудничества". Но, видимо, С14 решила опередить конкурентов.