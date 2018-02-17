Женщина нашла голову мыши в замороженной фасоли, купленной в супермаркете во Львове (видео)

В супермаркете объяснили, что поставщик ежегодно получал высокие оценки качества, но после этого случая его товары в магазин не принимают.

Голову грызуна обнаружила покупательница львовского гипермаркета среди стручков фасоли после того, как успела дважды поесть бобов из этого пакета.

Администрация магазина перед женщиной извинилась и вернула деньги, говорится в сюжете ТСН.

"Этот сюрприз я нашла в упаковке замороженной фасоли. Я не буду есть ее до конца жизни", - убеждена львовянка. До недавнего времени фасоль была одним из любимых блюд Александры, поэтому она приобрела дешевый товар собственной торговой марки супермаркета, потому что другого на тот момент просто не было. Дважды поела, когда же в третий раз высыпала все, что осталось в пакете – ужаснулась. "Я сначала надеялась, что это кусочек рыбки, когда я поняла, что это – грызун. Это голова мышки, крыски, я не знаю. Мне было мерзко, я бегала по квартире и не знала куда себя деть", - признается Александра.

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"Это кошмар", - комментирует появление грызуна в пачке замороженных овощей пищевой технолог Елена Сидоренко. Причиной этого она считает небрежное производство. "Мышь попала на этапе нарезки. Это просто нонсенс. Мы говорим о нано-технологиях и видим голову мыши в фасоли", - удивляется специалист.

Инфекции, которые разносят грызуны, холод может и не уничтожить, поэтому ужин с таким ингредиентом может стать последним, потому что мыши способны переносить холеру, чуму, лептоспироз и другие болезни, способные вызвать гибель человека. В супермаркете объяснили, что поставщик из Смелы ежегодно получал высокие оценки качества, но после этого случая его товаров в магазин не принимают.

"Все партии этого вида продукции производителя сняты с реализации во всех магазинах сети. Поставщик заблокирован. Ведется расследование", - сообщили в торговой сети.

Юрист Лаврентий Царук объясняет, что кроме возврата денег за приобретенный товар, у продавца можно требовать еще и возмещение лечения, если продукт повредил здоровью, или же моральную компенсацию. "От нескольких тысяч гривен до десяти-двадцати максимум", - говорит он. Если же с предпринимателями возникают недоразумения, советует обращаться в Держпродспоживслужбу, которая обязана провести проверку.