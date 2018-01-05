Под Харьковом покупателей ужаснула находка в консерве (фото)

14:51, 05 января 2018
Общество
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Клиенты супермаркета на Харьковщине ужаснулись приобретенному продукту.

В консерве нашли гвоздь / фото gx.net.ua

Жители Чугуева Харьковской области приобрели в местном супермаркете баночку бычков в томатном соусе. А на ее дне обнаружили гвоздь.

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"Какой ужас испытали едоки (а среди них были и маленькие дети), когда на дне банки обнаружили приличный размеров гвоздь!", - делится с "ГородХ" впечатлениями родственник покупателей.

По словам мужчины, к самому супермаркету у покупателей претензий нет. Отмечается, что пострадавших едоков нет.

Ранее военнослужащие одного из батальонов ВМС обнаружили в тушенке рабочую перчатку. 

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Теги: #гвоздь в консерве#находка в консерве