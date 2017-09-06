Военные нашли в тушенке строительную перчатку (фото, видео)

Военнослужащие одного из батальонов ВМС обнаружили в тушенке рабочую перчатку. Об этом на своей странице в Facebook написал военный Олег Андриенко.

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"Вот какую тушонку поставляют в армию . В ней есть все нужные витамины и даже больше: рабочие перчатки. Для полноты вкуса", - говорится в его сообщении.

В пресс-службе ВМС ВСУ уже прокомментировали инцидент и пообещали, что проведут служебную проверку. "Была обнаружена некачественная мясная консерва в единственном экземпляре", - отмели в ВМС.

Напомним, в мае в сухпайке для украинских военных нашли зубы. Об этом на своей странице в Facebook сообщал бывший боец АТО Сергей Турович.