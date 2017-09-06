Военные нашли в тушенке строительную перчатку (фото, видео)

15:37, 06 сентября 2017
Общество
101

В ВМС отреагировали на инцидент с тушенкой для военных, проводят проверку.

Перчатка оказалась в тушенке для военных / фото facebook.com/igor.nadein

Военнослужащие одного из батальонов ВМС обнаружили в тушенке рабочую перчатку. Об этом на своей странице в Facebook написал военный Олег Андриенко.

Читайте такжеНовая система питания: в ВСУ показали, что едят украинские военные (фото)

"Вот какую тушонку поставляют в армию . В ней есть все нужные витамины и даже больше: рабочие перчатки. Для полноты вкуса", - говорится в его сообщении.

В пресс-службе ВМС ВСУ уже прокомментировали инцидент и пообещали, что проведут служебную проверку. "Была обнаружена некачественная мясная консерва в единственном экземпляре", - отмели в ВМС.

Напомним, в мае в сухпайке для украинских военных нашли зубы. Об этом на своей странице в Facebook сообщал бывший боец АТО Сергей Турович.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #тушенка для морпехов#перчатка в тушенке