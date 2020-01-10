Три заболевания могут быть очень опасны зимой

Согласно данным, опубликованным журналом Healthy, зимой могут быть особенно опасными из-за своих последствий три заболевания – астма, артрит и болезни сердца.

Одной из самых коварных болезней, представляющих угрозу зимой, является астма, констатируют зарубежные эксперты.

Люди, у которых зимой начинают возникать хрипы и одышка, должны быть очень осторожными, передает MedikForum.

Резкое падение температуры при переходе от теплого помещения к наружному холодному воздуху может привести у них к онемению языка и ощущению уплощенной шеи, а через некоторое время – и к возникновению бронхоспазма.

По мнению специалистов, в морозы астматикам лучше оставаться дома и принимать соответствующие лекарства для улучшения состояния.

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Еще одно заболевание, обостряющееся зимой – артрит, вызывающий cуставные боли. В это время года снижается физическая активность людей и повышается риск простудных инфекций, способствующих воспалению. Все это усиливает вероятность артрита, который очень сильно осложняет обыденную жизнь.

Зимой, как отмечают эксперты, очень важно тепло одеваться, поддерживать физическую активность и соблюдать все профилактические меры, направленные против ОРВИ.

Помимо этого, соблюдать повышенную осторожность зимой должны люди с проблемами сердца – в это время года повышается вероятность сердечного приступа. Это связано с тем, что низкая температура повышает кровяное давление, в результате чего увеличивается нагрузка на жизненно важный орган.

Как защититься? Медики советуют отказаться от употребления кофеина, алкоголя, а также бросить курить. Следует отдавать предпочтение теплым напиткам и пище, богатой питательными веществами.

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