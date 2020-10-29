Подсознательно изменщики хотят, чтобы их "поймали".

Гештальт-терапевт Оксана Ровная рассказала, что изменщики бессознательно хотят, чтобы их "поймали".

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Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью УНИАН.

По ее словам, изменщики будто специально делают так, чтобы их партнер догадался об измене. Это может быть помада на воротнике или открытое письмо на компьютере, например.

"Зачастую, это крик о помощи. Некоторые ведут себя неосторожно, потому что хотят остановиться, но не знают - как. И тут нет ничего удивительного: необходимость соблюдать меры безопасности и чувство вины осложняют жизнь", - добавила терапевт.

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Автор: Диана Могилевич