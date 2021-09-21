PS5-версия приключенческого экшена про девушку Кену и маленьких зверьков-духов получила 85 баллов на агрегаторе Metacritic.

Сегодня, 21 сентября, на ПК в Epic Games Store, а также на PS4 и PS5 состоялся релиз приключенческой игры Kena: Bridge of Spirits, созданной инди-студией Ember Lab. На агрегаторе Metacritic тайтл получил 85 баллов из 100 от прессы.

На момент написания публикации Kena: Bridge of Spirits получила 22 рецензии от СМИ.

Стоит отметить, что разработчики не отправляли пресс-копии игры заранее. Многие журналисты получили доступ к игре практически одновременно с релизом. Однако, когда точно прислали игру на обзор западным изданиям – неизвестно.

О чем игра

Kena: Bridge of Spirits рассказывает о молодой духовной наставнице по имени Кена. Она должна помочь духам пересечь границу и обрести покой. В процессе своих приключений героине также придется раскрыть таинственную историю, связанную с гибелью деревни.

Игровой процесс состоит из головоломок, исследования мира и сражений с врагами. Главная особенность Kena: Bridge of Spirits – рой духов-зверьков, которые помогают Кене.

Kena: Bridge of Spirits – релизный трейлер

За что хвалят игру

Kena: Bridge of Spirits часто сравнивают с играми серий Zelda и Pikmin. Многие издания, среди которых DualShockers и Screen Rant хвалят игру за качественные анимации и персонажей "в духе Pixar".

В Digital Trends свежую Kena: Bridge of Spirits называют "лучшей приключенческой игрой, выпущенной за многие годы".

Издание Game Rant хвалит сюжет и графику, которая дает игроку почувствовать себя в мультфильмах Disney.

За что ругают игру

Kena: Bridge of Spirits критикуют за неровное повествование, наличие мелких багов и слабую реализацию функций геймпада DualSense на PS5.

Также некоторые издания ругают боевую систему игры. В IGN, к примеру, жалуются на то, что большинство врагов можно убить одной или двумя комбинациями ударов.

В PC Gamer подчеркнули, что Kena: Bridge of Spirits "выглядит лучше, чем играется".

Напомним, что Kena: Bridge of Spirits – это дебютная игра для Ember Lab, над которой студия трудилась 5 лет. До этого компания занималась созданием анимационных рекламных роликов и короткометражек.

Автор: Сергей Коршунов