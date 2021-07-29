Релиз перенесли на 21 сентября.

Приключенческая игра Kena: Bridge of Spirits не выйдет 24 августа на ПК, PS4 и PS5. Студия Ember Lab отложила релиз почти на месяц – до 21 сентября.

Об этом разработчики сообщили на странице игры в Твиттере.

"Мы приняли трудное решение отложить релиз Kena до 21 сентября, чтобы отполировать игру на всех платформах. Мы знаем, что многим из вас уже хочется поиграть, и ценим ваше терпение. Наша команда продолжает работать над созданием лучшей версии Kena: Bridge of Spirits. Спасибо за вашу поддержку!", – написали разработчики.

Напомним, Kena: Bridge of Spirits рассказывает о юной духовной проводнице, которая путешествует в заброшенную деревню в поисках священного горного святилища. В игре нужно будет исследовать мир, решать головоломки и сражаться с врагами. Одной из особенностей проекта стал рой духов-зверьков, которые будут помогать главной героине. Студия Ember Lab трудилась над созданием игры 5 лет.

Впервые проект анонсировали в июне 2020 года на презентации Future of Gaming.

Автор: Сергей Коршунов