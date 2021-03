В список вошли Nier: Automata, Yakuza 6, Star Wars: Squadrons и другие игровые хиты.

Microsoft представила список игр, которые до конца марта пополнят библиотеку сервиса Game Pass на ПК, а также на консолях Xbox One и Xbox Series X/S.

Как сообщила компания в блоге Xbox, подписчики получат в этом месяце еще 11 игр. Среди них:

Undertale – 16 марта (ПК и Xbox);

Empire of Sin – 18 марта (ПК и Xbox);

Nier: Automata – 18 марта (ПК);

Torchlight III – 18 марта (ПК);

Star Wars: Squadrons – 18 марта (Xbox);

Octopath Traveler – 25 марта (ПК и Xbox);

Genesis Noir – 25 марта (ПК и Xbox);

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition – 25 марта (ПК);

Supraland – 25 марта (ПК);

Yakuza 6: The Song of Life – 25 марта (ПК и Xbox);

Narita Boy – 30 марта (ПК и Xbox).

Уже 1 апреля к этому списку также добавится Outriders – научно-фантастический шутер с ролевыми элементами от студии People Can Fly. В то же время библиотеку сервиса покинут Hyperdot, Journey to the Savage Planet и Machinarium.

Напомним, что на прошлой неделе, 12 марта, в библиотеку Game Pass попали также 20 культовых игр издательства Bethesda, включая такие тайтлы, как Doom, The Elder Scrolls V: Skyrim, Dishonored, Wolfenstein и Fallout.

Это произошло после того, как Microsoft завершила покупку компании Bethesda. Сумма сделки составила $7,5 миллиарда.

Автор: Сергей Коршунов