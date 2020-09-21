Новые и культовые игры издателя Bethesda теперь будут доступны в сервисе Xbox Game Pass.

Сегодня, 21 сентября, Microsoft заявила о приобретении ZeniMax Media, материнской компании Bethesda Softworks – одного из крупнейших разработчиков и издателей.

Как сообщил на своей странице в Twitter журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер, сумма сделки составила $7,5 миллиарда.

Теперь Microsoft принадлежат такие франшизы как:

The Elder Scrolls;

Fallout;

Wolfenstein;

Doom;

Dishonored;

Prey;

Quake;

Starfield;

Сообщение о сделки также подтвердила сама Microsoft в официальном блоге Xbox.

"Игры Bethesda всегда занимали особое место на Xbox и в сердцах миллионов игроков по всему миру. Наши команды имеют богатую историю совместной работы: от потрясающего первого Doom и его движка id Tech до Bethesda, которая представила свою первую консольную игру для оригинальной Xbox, революционную The Elder Scrolls III: Morrowind", – заявил глава Xbox, Фил Спенсер.

Спенсер также добавил, что теперь компания будет добавлять легендарные франшизы издателя Bethesda в сервис Xbox Game Pass для консолей и ПК.

Кроме того, благодаря сделке, игры The Elder Scrolls VI и Starfield будут доступны подписчикам сервиса Xbox Game Pass в день релиза.

Директор и исполнительный продюсер компании Bethesda Game Studios, Тодд Говард, уже отреагировал на сообщение о сделке между Microsoft и Bethesda Softworks.

"Мы глубоко верим в фундаментальную силу игр, в их способность объединять, расширять возможности и приносить радость. И вера, которую мы должны донести до всех – независимо от того, кто вы, где живете или на чем играете. Независимо от размера экрана, контроллера или вашей способности его использовать. Мы не можем придумать лучшую команду людей, с которыми можно было бы заниматься этим, чем в Xbox", – говорится в заявлении Тодда Говарда на официальном сайте Bethesda.

Интересно, что теперь Microsoft владеет правами на два временных эксклюзива PlayStation 5 – Deathloop и Ghostwire Tokyo. Обе игры разрабатывает компания Bethesda.

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Автор: Сергей Коршунов