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В игре Assassin's Creed Valhalla можно будет гладить кошек

12:54, 04 августа 2020
Игры
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В игре Assassin's Creed Valhalla можно будет гладить кошек / скриншот

Об этом разработчики рассказали в официальном твиттере. 

"Даже в темные времена есть немного света. Да, вы сможете гладить кошек в Assassin's Creed Valhalla", - написали они. 

Ранее стало известно, что в Assassin's Creed Valhalla во время прохождения одной из побочных миссий в поселении можно будет встретить кошку по кличке Нали и взять ее с собой на корабль. 

Выход игры запланирован на 17 ноября. Assassin's Creed Valhalla выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X. Пользователи, купившие игру на Xbox One или PlayStation 4, смогут бесплатно обновить ее до версии для консолей следующего поколения.

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