В игре Assassin's Creed Valhalla можно будет гладить кошек

"Даже в темные времена есть немного света".

Главный герой игры Assassin's Creed Valhalla сможет гладить кошек и брать их на руки.

Об этом разработчики рассказали в официальном твиттере.

"Даже в темные времена есть немного света. Да, вы сможете гладить кошек в Assassin's Creed Valhalla", - написали они.

It may be the Dark Ages, but there's always a little light. Yes, you can pet cats in Assassin's Creed Valhalla



#ACFacts#AssassinsCreedpic.twitter.com/eK0xCfbMq9 — Assassin's Creed (@assassinscreed) August 3, 2020

Ранее стало известно, что в Assassin's Creed Valhalla во время прохождения одной из побочных миссий в поселении можно будет встретить кошку по кличке Нали и взять ее с собой на корабль.

Выход игры запланирован на 17 ноября. Assassin's Creed Valhalla выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X. Пользователи, купившие игру на Xbox One или PlayStation 4, смогут бесплатно обновить ее до версии для консолей следующего поколения.

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