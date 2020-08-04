В игре Assassin's Creed Valhalla можно будет гладить кошек
Главный герой игры Assassin's Creed Valhalla сможет гладить кошек и брать их на руки.
Об этом разработчики рассказали в официальном твиттере.
"Даже в темные времена есть немного света. Да, вы сможете гладить кошек в Assassin's Creed Valhalla", - написали они.
It may be the Dark Ages, but there's always a little light. Yes, you can pet cats in Assassin's Creed Valhalla— Assassin's Creed (@assassinscreed) August 3, 2020
#ACFacts#AssassinsCreedpic.twitter.com/eK0xCfbMq9
Ранее стало известно, что в Assassin's Creed Valhalla во время прохождения одной из побочных миссий в поселении можно будет встретить кошку по кличке Нали и взять ее с собой на корабль.
Выход игры запланирован на 17 ноября. Assassin's Creed Valhalla выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X. Пользователи, купившие игру на Xbox One или PlayStation 4, смогут бесплатно обновить ее до версии для консолей следующего поколения.