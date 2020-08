В игре Assassin's Creed Valhalla можно будет гладить кошек

Главный герой игры Assassin's Creed Valhalla сможет гладить кошек и брать их на руки.

Об этом разработчики рассказали в официальном твиттере.

"Даже в темные времена есть немного света. Да, вы сможете гладить кошек в Assassin's Creed Valhalla", - написали они.

It may be the Dark Ages, but there's always a little light. Yes, you can pet cats in Assassin's Creed Valhalla



#ACFacts#AssassinsCreedpic.twitter.com/eK0xCfbMq9