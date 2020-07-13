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В Assassin's Creed Valhalla можно будет нанять в команду кошку

14:36, 13 июля 2020
Игры
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В Assassin's Creed Valhalla можно будет нанять в команду кошку / twitter.com/Ubisoft

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Об этом GamesRadar+ рассказал геймдиректор игры Эрик Баптизет.

Во время прохождения одной из побочных миссий в поселении можно будет встретить кошку по кличке Нали. Местные жители расскажут грустную историю о том, что кошка очень тосковала после смерти своего хозяина, а после "одичала, начала пугать кур и царапаться".

В итоге Эйвор сможет позвать ее в команду, после чего Нали появится на корабле. 

twitter.com/tauriqmoosa

Баптизет также добавил, что в Assassin's Creed Valhalla будут и другие животные, например, морские котики и тупики. 

Напомним, 12 июля прошла трансляция Ubisoft Forward, на которой разработчики делились подробностями своих новых игр.

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