Сегодня, 6 марта, стал доступен восьмой эпизод экранизации The Last of Us. Шоу продолжает находиться на пике популярности в США. Оно заняло четвертую строчку среди всех самых просматриваемых произведений на главном мировом рынке.
Соответствующей статистикой поделилось издание Deadline со ссылкой на данные аналитической компании Nielsen. В подсчете учитывались просмотры только в стриминговых сервисах с 30 января по 5 марта. Показы фильмов и сериалов в кинотеатрах и на телевидении сюда не входят.
Первое место рейтинга в показателем почти 2,27 млрд просмотров заняла "Черная пантера: Ваканда навеки". Следом идут фильм "Что за люди" и шоу "Новый Амстердам". У них 1,55 и 1,25 млрд просмотров соответственно. А на четвертой строчке разместилась экранизация The Last of Us. До тройки лидеров сериалу не хватило 600 миллионов зрителей.
Однако здесь важно учитывать, что часть людей смотрели шоу на телеканале HBO в прямом эфире. Эту статистику Nielsen посчитать не смогла. По совокупным показателям шоу могло занять третью или даже вторую строчку. За неделю с 30 января по 5 февраля статистика выросла на 36% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Учитывая, что шоу близится к концу, она продолжит увеличиваться.
Сериал The Last of Us — сюжет и актеры
- Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.
- Роли Джоэла и его спутницы исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".
- Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.
- Съемки шоу прошли в Канаде. HBO потратила на производство первого сезона картины $200 миллионов.
- Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max.