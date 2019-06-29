На Киевщине кандидат в депутаты использовал для своей рекламы вещественные доказательства в уголовном деле (фото)

Кандидат лишил правоохранителей возможности провести экспертизу.

В Киевской области в селе Бышев кандидат в народные депутаты незаконно использовал сожженные неизвестными автобусы, которые были вещественными доказательствами в уголовном производстве, для собственного пиара.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Возгорание автобусов произошло в селе Бышев около 1 часа ночи 27 июня. В результате пожара огнем уничтожены три автобуса. Из людей никто не пострадал. На следующий день, во время проведения дополнительного осмотра места происшествия, работники Макаровского отделения полиции обнаружили отсутствие двух автобусов, которые были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве и оставлены на хранение на территории сельскохозяйственного обслуживающего кооператива", - говорится в сообщении.

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Как выяснилось, собственники, которые должны сохранять маршрутки до решения вопроса, вопреки закону, без согласования с органом досудебного расследования, отдали их в аренду кандидату в народные депутаты, который на поврежденный транспорт разместил плакаты и использовал его для саморекламы.

Отметим, имя и фамилия кандидата в настоящее время не называется.

В настоящее время полиция открыла уголовное производство по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины, рассматриваются различные версии таких действий. В частности, теперь невозможно провести экспертизы для установления причин пожара. Продолжается следствие.