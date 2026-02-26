В Украине появится новый банк

Польский госбанк сможет заключать контракты и финансировать проекты восстановления.

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Польшей о деятельности польского Bank Gospodarstwa Krajowego в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Соглашение создает правовые основания для деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego на территории Украины. Оно предусматривает возможность предоставления правительству, государственным и частным учреждениям финансовой и технической помощи, в частности в форме займов и других финансовых инструментов для реализации проектов по восстановлению и развитию Украины.

В сентябре 2025 года министр экономики Алексей Соболев сообщал, что Bank Gospodarstwa Krajowego официально заработает в Украине.

Он отмечал, что польский государственный банк сможет открывать представительства, заключать контракты, финансировать проекты восстановления. Это предусматривает финансовую и техническую поддержку проектов в виде займов, грантов и гарантий, поддержку экспорта и создание новых инициатив в сотрудничестве между правительствами Украины и Польши и в целом больше инструментов для бизнеса обеих стран.

"Мы хотим привлечь BGK к программе доступного жилья "єОселя", финансированию проектов "зеленого" перехода и инфраструктуры. Также очень ценим вклад банка в восстановление Украины через участие в проектах Ukraine Investment Framework и ожидаем их скорой организации", - написал Соболев.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – это государственный польский банк развития, который поддерживает экономическую политику правительства Польши. Он финансирует инвестиционные и инфраструктурные проекты, способствует экспорту и развитию предпринимательства. Через BGK государство администрирует ряд специальных фондов и гарантийных механизмов. В международном измерении банк участвует в финансировании проектов развития и сотрудничает с институтами ЕС.

Банки в Украине – последние новости

Эстонская банковская группа Iute Group планирует открыть в Украине новый цифровой банк вместо обанкротившегося "РВС Банка". Iute Group намерена приобрести банковскую лицензию, принадлежащую переходному банку, и перевести часть надежных активов и депозитов физических лиц на сумму около 4 миллионов евро из RWS Bank в новый банк Iute Group в Украине.

19 февраля НБУ признал неплатежеспособными сразу два финучреждения – речь идет о "Мотор-Банке" и Pinbank, или "Первом Инвестиционном Банке". Ни один из них не принадлежал к категории системно значимых банков. Доля каждого из них составляла в пределах 0,01% от активов платежеспособных банков по состоянию на начало месяца.

