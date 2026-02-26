В зоне ЧАЭС преждевременно проснулся енотоподобный пес: что могло произойти

Для жилья это животное может использовать человеческие постройки, даже старые землянки, блиндажи и траншеи.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали енотоподобную собаку, прервавшую зимнюю спячку, возможно, из-за приближения весны.

Об этом рассказали специалисты заповедника и обнародовали фото, на котором можно увидеть любопытное мохнатое животное, передвигающееся по снегу.

"Что заставило енотоподобную собаку прервать зимнюю спячку? Причин может быть несколько: от временного потепления и недостаточных жировых запасов до нарушения покоя норы или воздействия хищника. В естественных условиях зимний сон этого животного неглубокий, поэтому любые изменения среды могут стать сигналом к пробуждению", - говорят исследователи.

Как отмечают специалисты, есть еще один фактор - приближение весны. Увеличение светового дня и первые признаки сезонных изменений все чаще "будят" даже тех, кто должен был бы еще спать, объясняют в заповеднике.

Что известно о енотоподобной собаке

Енотоподобная собака (енотоподобная уссурийская лисица, мангут, уссурийский енот, енотка) - хищное всеядное млекопитающее семейства псовых. Может иметь длину до 80 см, из которых хвост - 15-25 см, высота в холке - до 40 см, зимой может весить до 10 кг. Это крепкое животное с короткими лапами, небольшой головой с короткой и острой мордочкой и короткими ушами. По бокам морды волосы длиннее, образуют "баки". В выборе жилья мангут неприхотлив – может обитать в норах барсуков и лисиц, реже – делает "дом" самостоятельно. Также может обустроиться в нишах среди корней деревьев, ущельях скал, буреломе, торфяных кучах на болотах, стогах соломы и сена и т.д. Для жилья использует также человеческие постройки, даже старые землянки, блиндажи и траншеи.

По характеру енотка неагрессивна, для нее, в отличие от других псовых, характерна пассивная защита. В случае опасности предпочитает прятаться в густом кустарнике, в безвыходной ситуации затаивается и притворяется мертвой, ложась на спину и задирая ноги вверх.

