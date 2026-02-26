Вошел в группу "Возрождение Украины" вместо Гунька, который получил 4 года лишения свободы.

Народный депутат Украины Николай Тищенко вошел в состав группы "Возрождение Украины" в Верховной Раде Украины, спасая ее от роспуска.

Как сообщает корреспондент УНИАН, о его вступлении в эту группу в парламенте сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Тищенко заменил в группе "Возрождение Украины" депутата Анатолия Гунько, который получил приговор в четыре года лишения свободы. После приговора Гунько лишается депутатских полномочий. А без него в группе осталось 16 депутатов, что меньше минимально необходимого количества, ведь депутатская группа должна насчитывать не менее 17 членов. И если бы группа не пополнилась, то должна была бы быть распущена.

Видео дня

Народный депутат Украины Роман Лозинский обратился к председателю ВР Руслану Стефанчуку, отметив, что уже есть приговор суда, но Гунько на сайте ВР обозначен как действующий депутат. Спикер подчеркнул, что Гунько перестанет быть нардепом, когда в парламент поступят документы из суда, а их на сегодня нет. По процедуре, когда в Верховную Раду поступит приговор суда, будет подписано распоряжение о лишении Гунько депутатских полномочий.

Дело Анатолия Гунько

Как сообщал УНИАН, 9 февраля 2026 года народный депутат Украины Анатолий Гунько был взят под стражу в зале суда, потому что он получил приговор - четыре года лишения свободы. Он признан виновным в мошенничестве и получении взятки.

Срок заключения в апелляции уменьшен с 7 до 4 лет. В сообщении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда отмечалось, что 9 февраля 2026 года Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционных жалоб сторон защиты и прокурора на приговор ВАКС от 25 марта 2025 года, которым действующий народный депутат Украины признан виновным в совершении ряда уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 УК Украины, то есть в мошенничестве и получении взятки.

Следствие в отношении Николая Тищенко

Как известно, нардеп Николай Тищенко пришел в парламент при поддержке партии "Слуга народа". Он был избран в 219-м мажоритарном округе (Святошинский район Киева). Был членом фракции "Слуга народа", но его исключили из фракции в январе 2023 года после скандала с поездкой в Таиланд.

Тищенко находится под следствием, потому что 20 июня 2024 года в Днепре произошел конфликт с его участием и бывшим военным. Согласно материалам дела, группа лиц по указанию Тищенко противоправно лишила свободы 33-летнего бывшего военного Дмитрия Мазоху, который находился на улице с маленьким ребенком. Тищенко в соответствии с ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины обвиняется в незаконном лишении свободы потерпевшего.

Вас также могут заинтересовать новости: