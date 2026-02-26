Миллион дронов вместо 'ядерки': эксперт объяснил, как Украина может усилить безопасность Европы

Он считает, что ставка только на ядерное оружие без усиления обычных сил может повысить риски для Европы.

Европа ищет новые модели безопасности на фоне российской угрозы и дискуссий о ядерном сдерживании. Ключевую роль в этом процессе может сыграть и Украина, пишет в материале на сайте Zn.ua заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ежак.

Он отмечает, что для большинства европейских государств ядерное оружие в настоящее время выполняет прежде всего функцию сдерживания. Оно позволяет государствам не содержать огромные армии и не объявлять всеобщую мобилизацию. Использовать его планируют только как последний шанс – если возникнет угроза самому существованию страны.

В то же время для Украины эта логика оказалась иной: государство, не имеющее ядерного оружия, было вынуждено провести масштабную мобилизацию.

По словам эксперта, опыт полномасштабной войны показал, что в конфликтах высокой интенсивности решающее значение может иметь не разрушительная мощность, а точность.

"Килотонна ядерного взрыва может вызвать меньший эффект, чем тот же объем взрывчатого вещества, распределенный по килограмму тротила на миллион дронов, которые точно доставляют заряд до миллиона целей", – считает Ежик.

Он также обратил внимание на то, что для Европы мобилизация может оказаться сложнее, чем даже вариант ядерной автономии от США. В то же время у нее есть время на поиск решений, ведь Украина отвлекает на себя внимание РФ и фактически выступает фактором сдерживания.

"Нынешняя модель европейской безопасности опирается на украинский человеческий ресурс больше, чем на собственную готовность рисковать", – отмечает автор, добавляя, что усиление ядерного сдерживания может ограничить действия РФ и заставить Кремль осознать бесперспективность войны. Тогда, по его мнению, появится шанс на мирные переговоры.

В то же время в материале говорится, что существует риск использования ядерного фактора как повода для сокращения расходов на оборону. Это может только усилить соблазн России действовать ниже ядерного порога.

"Европейское ядерное оружие действительно выглядит политически более реалистичным, чем массовая мобилизация в случае широкомасштабной российской агрессии. Но оно не может заменить конвенционную силу государств континента, значительная часть которой сейчас фактически представлена украинскими ВС", – отмечает исследователь.

По его мнению, Украина должна быть частью процесса поиска модели, которая сочетает усиление оборонного потенциала Европы и систему ядерного сдерживания без нарушения ДНЯО.

Ранее УНИАН писал, что Владимир Зеленский опроверг российские фейки о намерениях Украины создать собственное ядерное оружие. Президент пояснил, что информационные вбросы Кремля являются частью гибридной войны и попыткой оправдать собственную агрессию перед международным сообществом. Он подчеркнул, что Украина остается приверженной Будапештскому меморандуму, хотя этот документ и не обеспечил стране обещанной безопасности.

Добавим, что недавно разведывательные службы США утверждали, что Китай тайно проводит испытания ядерного оружия нового поколения на полигоне Лоп-Нур, используя низкомощные подземные взрывы для модернизации своего арсенала. Спутниковые снимки зафиксировали там масштабное строительство новых туннелей и инфраструктуры, что свидетельствует о значительном расширении деятельности объекта. Такие действия Пекина вызывают беспокойство США, поскольку они могут нарушать международный мораторий на ядерные испытания и провоцировать новую гонку вооружений.

