Еще на прошлой неделе Минпромторг Российской Федерации анонсировал введение полного НДС на весь импорт в РФ. Российское правительство давно хотело обложить импортные товары полным НДС, и реализация такого плана была расписана вплоть до 2030 года. Однако "голод – не тетка": из-за падения продаж в автопроме в 2026 году на "сцену" вышел Минпромторг, работающий в периметре Сергея Чемезова, главного исполнительного директора российского оборонного "Ростеха", и пожелал ускорить новую налоговую инициативу и начать ее внедрение уже с 2027 года.

Следовательно, сразу после анонса возникли опасения, что это будет касаться, в том числе, китайского импорта в Россию. Ведь, например, китайские грузовики конкурируют на российском рынке с КАМАЗом (который также принадлежит к орбите влияния чемезовского "Ростеха").

А уже на прошлой неделе никто и не скрывал свою нелюбовь к китайским автопроизводителям. В частности, из российского парламента отозвали законопроект, который позволял китайскому автопроизводителю Great Wall получать стабильные налоговые и другие условия для своих инвестиций, которые были сделаны в автозавод в российской Туле еще до войны. При этом, по некоторым данным, операцию по отзыву законопроекта курировал, опять же, Минпромторг РФ.

На фоне сокращения продаж в Российскую Федерацию китайских грузовиков на 70-90%, а также закрытия китайских автодилеров, отзыв этого законопроекта можно считать громким и публичным пощечиной от россиян экономическому блоку правительства Китайской народной республики.

И сейчас перед экономическим блоком товарища Си стоит дилемма: наказать ли российских оборонных баронов за наглое поведение, или все же промолчать и продолжать получать дешевую нефть и газ из России.

Впрочем, у Пекина есть и третий вариант: промолчать сейчас, но проучить наглых в удобный для Китая и мира момент. И, думаю, ждать такого момента им придется недолго.

Конечно, спрогнозировать, что именно будет делать "китайский дракон" уже завтра в ситуации с тульским активом Great Wall, я не смогу. В конце концов, этот "китайский дракон" очень гибкий. А вот что могу сказать точно: эта серия пощечин от россиян точно не будет прощена не только официальным Пекином, но и китайским бизнес-сообществом.