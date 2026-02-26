Трамп разочарован мирными переговорами относительно войны в Украине, - Рубио

По словам политика, прогресс был достигнут, однако есть вопросы, которые остаются сложными для решения.

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась, и уже многое сделал для этого. Об этом заявил пресс-секретарь США Марко Рубио, цитируют Новини.LIVE.

По словам политика, американский лидер вложил в это немало политического капитала.

Рубио добавил, что, несмотря на определенный прогресс в отдельных вопросах, Трамп в целом разочарован.

"Он просто не понимает, как две страны в такой жестокой, ужасной и кровавой войне не могут договориться, как ее завершить... Стив (Виткофф, - ред.) ездил не знаю сколько раз за свой счет по всему миру, чтобы довести это до конца. Поэтому у нас много людей, которые вложили немало усилий в это, и я думаю, мы достигли прогресса в сужении вопросов, но некоторые вопросы, к сожалению, остаются очень, очень сложными", - подчеркнул пресс-секретарь США.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос на переговорах в Женеве не будет решен. В то же время он подчеркнул, что американцы стремятся остановить войну как можно скорее.

"Проблема заключается в том, есть ли политическая воля, чтобы остановить эту войну, и в вопросе территорий. Это сложно - это то, что мы имеем. Ничего нового, между нами, ничего нового. Они попытаются говорить завтра, и они будут говорить, я думаю, в первые дни марта на трехстороннем уровне. Я надеюсь, что у нас будет встреча", - сказал Зеленский.

В свою очередь, глава Офиса президента Кирилл Буданов высказался о мирных переговорах с Россией. По его словам, Украина движется вперед и подходит к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения.

"Такие войны не заканчиваются сами по себе. Они либо завершаются справедливым решением, либо непременно возвращаются в еще более масштабной и опасной форме", - добавил Буданов.

