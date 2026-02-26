Переезд полиции состоится во втором квартале 2026 года.

Через несколько недель полиция Браунау-на-Инне в Австрии должна переехать в свой новый участок. Светлое каменное здание визуально ничем не примечательно, но его история вызывает политические вопросы, поскольку там родился Адольф Гитлер. Как сообщает Der Spiegel, использование здания было предметом многолетних споров, и его перепрофилирование до сих пор вызывает смешанные чувства среди жителей этого пограничного города на реке Инн.

Отмечается, что правительство стремилось достичь "нейтрализации всей территории" с помощью реконструкции и в 2016 году приняло закон об изъятии заброшенной собственности у ее частного владельца. Ранее Министерство внутренних дел уже арендовало здание и использовало его, среди прочего, как учреждение для людей с инвалидностью.

Дом, где Гитлер родился 20 апреля 1889 года и где он недолго жил в детстве, стоит в самом сердце центра города на узкой торговой улице. На мемориальном камне перед ним написано: "За мир, свободу и демократию. Никогда больше фашизма. Миллионы погибших предостерегают нас".

Как сообщал УНИАН, агенты ЦРУ искали Адольфа Гитлера в Южной Америке еще десять лет после его смерти.

Об этом свидетельствуют рассекреченные документы ЦРУ о бегстве и смерти нацистского лидера. Эти документы рассекретили на фоне намерений Аргентины обнародовать правительственные архивы, касающиеся нацистских преступников, бежавших в страну после Второй мировой войны.

Считается, что 30 апреля 1945 года Гитлер и Ева Браун, поженившись за день до этого, покончили жизнь самоубийством в бункере в Берлине. Их останки были частично сожжены, эксгумированы советскими войсками и идентифицированы по стоматологическим записям. В 1970 году советский КГБ уничтожил останки Гитлера, оставив только челюсть и часть черепа.

Несмотря на это, уже с 1945 года распространялись теории, что Гитлер сбежал из Германии, воспользовавшись "крысиными тропами" - нелегальными маршрутами побега для нацистов.

