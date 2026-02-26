'Мир потерял гениального музыканта': ушел из жизни народный артист Украины

Известный украинский дирижер Роман Кофман ушел из жизни. Ему было 89 лет.
Печальную новость сообщил коллектив Национальной филармонии Украины на официальной странице в Facebook и выразил соболезнования родным и поклонникам артиста.
"Завершился земной путь выдающегося украинского дирижера, народного артиста Украины, многолетнего главного дирижера Академического симфонического оркестра Национальной филармонии Украины и Киевского камерного оркестра Романа Исааковича Кофмана. Мир потерял не только гениального музыканта, но и великого гуманиста, писателя и педагога. "Музыка - это способ выжить в этом мире", - часто повторял Маэстро. И он помогал выживать всем нам, наполняя стены нашего Колонного зала светом высокого искусства", - отметили представители Национальной филармонии Украины.
Что известно о Романе Кофмане
Роман родился в Киеве. Получил образование в Киевской музыкальной академии по классу скрипки и дирижирования. Позже выступал на больших сценах с более чем 70 оркестрами Европы и Америки. Также семь лет возглавлял симфонический оркестр Национальной филармонии Украины.
Артист получил почетные награды за свою деятельность, в частности, награжден офицерским крестом первого класса ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" и званием народного артиста Украины.
Напомним, ранее стало известно о смерти заслуженной артистки Украины Ирины Черкасской. Женщине было 87 лет.