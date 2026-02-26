'Мир потерял гениального музыканта': ушел из жизни народный артист Украины

Через несколько месяцев Роману Исааковичу должно было бы исполниться 90 лет.

Известный украинский дирижер Роман Кофман ушел из жизни. Ему было 89 лет.

Печальную новость сообщил коллектив Национальной филармонии Украины на официальной странице в Facebook и выразил соболезнования родным и поклонникам артиста.

"Завершился земной путь выдающегося украинского дирижера, народного артиста Украины, многолетнего главного дирижера Академического симфонического оркестра Национальной филармонии Украины и Киевского камерного оркестра Романа Исааковича Кофмана. Мир потерял не только гениального музыканта, но и великого гуманиста, писателя и педагога. "Музыка - это способ выжить в этом мире", - часто повторял Маэстро. И он помогал выживать всем нам, наполняя стены нашего Колонного зала светом высокого искусства", - отметили представители Национальной филармонии Украины.

Что известно о Романе Кофмане

Роман родился в Киеве. Получил образование в Киевской музыкальной академии по классу скрипки и дирижирования. Позже выступал на больших сценах с более чем 70 оркестрами Европы и Америки. Также семь лет возглавлял симфонический оркестр Национальной филармонии Украины.

Артист получил почетные награды за свою деятельность, в частности, награжден офицерским крестом первого класса ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" и званием народного артиста Украины.

Напомним, ранее стало известно о смерти заслуженной артистки Украины Ирины Черкасской. Женщине было 87 лет.

