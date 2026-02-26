За шаг до революции: американцы создали беспилотный самолет размером с F-16 (видео)

Ранее в компании Hermeus заявляли, что хотят разработать гиперзвуковой пассажирский самолет.

В США создали сверхзвуковой экспериментальный беспилотник Quarterhorse Mk 2.1, который по размерам сравним с истребителем F-16 Fighting Falcon. Об этом сообщила компания-разработчик Hermeus.

Это первый из трех самолетов в линейке Mk 2. В компании говорят, что используют ускоренную модель разработки: вместо многолетних перерывов между этапами испытаний новые аппараты проектируют и запускают в максимально сжатые сроки.

Информацию, собранную во время каждого полета, быстро внедряют в следующие версии прототипов, что позволяет постепенно повышать скоростные показатели и совершенствовать летные характеристики.

Известно, что Mk 2.1 будет летать на сверхзвуковой скорости, а Mk 2.2 будет развивать еще большую скорость, чем его предшественник.

Следующие этапы, в частности версия 2.3, еще больше приблизят компанию к конечной цели - обеспечить длительный полет с использованием прямоточного воздушно-реактивного двигателя и предоставить США полноценные гиперзвуковые возможности.

"Шаг за шагом Hermeus создает самый быстрый самолет в мире", – говорят в компании.

Hermeus ‎- что известно

Hermeus - американская стартап-компания, занимающаяся разработкой гиперзвуковых самолетов.

Цель компании - радикально ускорить воздушные перевозки за счет разработки нескольких моделей инновационных самолетов двойного назначения (гражданского и военного), способных развивать скорость более 4 Маха (примерно 4900 км/ч).

Среди прочего компания разрабатывает Darkhorse ‎- многоразовый многоцелевой гиперзвуковой БпЛА, предназначенный, в частности, для разведывательных миссий.

В августе 2020 года Hermeus получила контракт на 1,5 млн долларов от ВВС США на разработку самолета, который в будущем войдет в состав президентского флота США и будет служить ему в качестве возможного "Борта номер один".

Экспериментальные самолеты США - другие новости

Ранее УНИАН сообщил, что новейший американский сверхзвуковой самолет X-59 QueSST от компании Lockheed Martin совершил свой первый полет.

Программа QueSST (Quiet SuperSonic Technology) призвана разработать технологии, которые позволят существенно снизить уровень шума сверхзвуковых самолетов. Это позволит отменить запрет на выполнение сверхзвуковых полетов над населенными пунктами.

Также сообщалось, что прототип перспективного сверхзвукового самолета XB-1 от компании Boom совершил последний испытательный полет. Успешное завершение всех запланированных тестов демонстратора позволит компании перейти непосредственно к созданию полноценного прототипа авиалайнера.

Вас также могут заинтересовать новости: