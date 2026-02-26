Бессильны против Китая: дефицит редкоземельных металлов угрожает экономике США, – Reuters

Аэрокосмическая отрасль и производство микросхем оказались под ударом.

Поставщики американских аэрокосмических и полупроводниковых компаний сталкиваются с ростом дефицита редкоземельных элементов. При этом два поставщика уже временно приостановили производство.

Об этом Reuters сообщили отраслевые инсайдеры за несколько недель до ожидаемой встречи президента США Дональда Трампа со своим китайским коллегой Си Цзиньпином на саммите в Пекине.

Дефицит больше всего коснулся таких редкоземельных элементов, как иттрий и скандий, которые играют жизненно важную роль в оборонных технологиях, аэрокосмической промышленности и полупроводниках. Почти весь их объем производится в Китае.

Хотя Пекин разрешил возобновить экспорт многих редкоземельных элементов после введения ограничений в апреле прошлого года, поставки этих материалов все еще редко доходят до США, несмотря на октябрьскую разрядку напряженности с Вашингтоном.

Ослабление торговой напряженности будет предметом для обсуждений на встрече Трампа и Си в Пекине в марте.

Ключевой проблемой остается иттрий, который используется в покрытиях, предотвращающих плавление двигателей и турбин при высоких температурах. Без регулярного нанесения этих покрытий двигатели не могут использоваться.

С момента первого сообщения о дефиците иттрия в ноябре цены выросли на 60% и сейчас примерно в 69 раз выше, чем год назад. При этом Китай экспортировал 17 тонн иттриевой продукции в США в течение восьми месяцев после введения контроля в апреле прошлого года по сравнению с 333 тоннами за восемь месяцев до введения мер.

Производители полупроводников также испытывают дефицит скандия. Скандий нужен для изготовления компонентов микросхем, которые используются практически в каждом смартфоне. За последние месяцы американские компании столкнулись с задержками в получении новых лицензий на экспорт скандия из Китая. Многие из этих фирм получили скандий от поставщиков из третьих стран, но Пекин требует от заявителей на лицензии декларировать своих конечных получателей.

В настоящее время в США нет внутреннего производства скандия и нет никаких действующих альтернативных источников за пределами Китая. Чиновники говорят, что американская полупроводниковая промышленность - мишень для Пекина.

Редкоземельные металлы – главные новости

Чтобы уменьшить зависимость США от китайских критических элементов, американский президент Дональд Трамп планирует создать стратегический запас важных минералов на 12 миллиардов долларов под названием "Хранилище".

Австралия, которая имеет большой потенциал месторождений редкоземельных металлов, стремится привлекать инвесторов и усиливать собственные разработки. Здесь планируют установить минимальные цены на критически важные полезные ископаемые, чтобы бросить вызов Пекину.

