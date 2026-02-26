Прямые попадания 5 ракет и десятков дронов: Воздушные силы раскрыли детали ночного удара

Воздушные силы ликвидировали 406 вражеских целей, среди которых 2 противокорабельные ракеты "Циркон".

Этой ночью оккупанты атаковали территорию Украины противокорабельными ракетами "Циркон" и 420 беспилотниками.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в ночь на 26 февраля (с 18:00 25 февраля) враг атаковал 2 противокорабельными ракетами "Циркон" из оккупированного Крыма и 11 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской и Ростовской областей России.

Кроме того, были запущены 24 крылатые ракеты Х-101 (район пуска - Вологодская область России) и 2 управляемые авиационные ракеты Х-69.

Видео дня

Также россияне атаковали 420 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов из направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - Россия и Гвардейское - Крым. Около 280 из них - "Шахеды".

"По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 2 противокорабельные ракеты "Циркон", 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, 24 крылатые ракеты Х-101, 2 управляемые авиационные ракеты Х-69 и 374 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов", - отметили в Воздушных силах.

В то же время было зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БПЛА на 32 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях. Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.

Последствия ночного удара России

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 февраля Россия массированно атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В частности, мощные взрывы прогремели в Киеве, в двух районах столицы возникли пожары.

В Запорожье в результате вражеской атаки повреждения получили 19 многоквартирных домов, четыре дома частного сектора и нежилые здания. Один человек погиб, еще восемь человек травмированы в результате атак по Запорожью и Пологовскому району области.

Мониторинговый Telegram-канал "єРадар" отметил, что из-за неудачной попытки запуска ракет Х-22 в течение дня возможны вылеты бортов МиГ-31К и пуски ракет "Кинжал".

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ночью большинство российских ракет удалось сбить благодаря тому, что международные партнеры оперативно прислали ракеты-перехватчики для противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: