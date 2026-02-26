'Ты - любовь моей жизни': муж-воин Марички Падалко трогательно поздравил ее с 50-летием

Егор подчеркнул, что влюбляется в телеведущую все больше и больше.

Украинский военнослужащий и муж известной ведущей Марички Падалко - Егор Соболев - трогательно обратился к жене.

Сегодня, 26 февраля, звезда телевидения празднует свой день рождения. Маричке исполнилось 50 лет. По случаю праздника ее любимый написал пожелание в своем Facebook и публично признался в любви.

"С праздником, мое счастье. Влюбляюсь в тебя все больше и больше. В свет, красоту, добро, совесть, страсть и силу воли, которые невероятно очаровательно сочетаются. Ты - любовь моей жизни", - отметил Егор.

Видео дня

К слову, пара в браке уже 16 лет. Супруги воспитывают троих общих детей: сына Михаила и дочерей Марию и Екатерину. В начале полномасштабного вторжения Соболев встал на защиту Украины. Мужчина охранял киевский аэропорт "Жуляны", затем участвовал в боях за Ирпень и Бучу. Сейчас Егор руководит взводом беспилотников.

Напомним, ранее Маричка Падалко откровенно рассказала, как ее сын и муж изменились во время службы в ВСУ. Ведущая отметила, что сама также сейчас старается не жить в режиме ожидания чего-то.

Вас также могут заинтересовать новости: