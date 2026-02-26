Еще больше Джонни Кейджа: вышел новый трейлер долгожданного 'Мортал Комбат 2'

Если ничего снова не помешает, в украинский прокат фильм выйдет 7 мая 2026 года.

Кинокомпания Warner Bros. показала новый трейлер долгожданного фэнтези-экшна "Мортал Комбат 2" (Mortal Kombat 2), снятого по одноименной культовой франшизе видеоигр.

Фильм станет продолжением ленты "Мортал Комбат" 2021 года, которая, в свою очередь, стала перезапуском кинофраншизы 1990-х. Однако теперь в центре сюжета окажется персонаж актера боевиков Джонни Кейджа, прямо из Голливуда попадающий на очередной турнир "Смертельной Битвы", который должен решить судьбу человечества. Его роль досталась звезде сериала "Пацаны" Карлу Урбану. Этого персонажа не было в предыдущем фильме.

При этом к своим ролям из предыдущего фильма вернулись большинство исполнителей: Льюис Тан (Коул Янг), Джессика Макнейми (Соня Блейд), Мехкад Брукс (Джексон "Джекс" Бриггс), Таданобу Асано (Райден), Луди Лин (Лю Кан), Чин Хан (Шан Цзун), Джош Лоусон (Кано), Хироюки Санада (Ханзо Хасаши / Скорпион) и Джо Таслим (Би-Хань / Саб-Зиро).

Видео дня

Среди новых имен в касте – Тати Габриэль ("Uncharted",сериалы "Ты", "Леденящие душу приключения Сабрины"), которой досталась роль Джейд, Аделина Рудольф ("Хеллбой: Горбун", сериалы "Леденящие душу приключения Сабрины", "Обитель зла"), которая сыграла Китану, Мартин Форд ("Форсаж 9", "Рыжая Соня"), воплотивший образ Шао Кана, и Дезмонд Чиам (сериал "Сокол и Зимний солдат"), сыгравший короля Джерода.

Режиссером выступил австралиец Саймон Маккуойд, который также снял фильм "Мортал Комбат" 2021 года (это был его режиссерский дебют после многих лет работы в рекламе).

Фильм должен выйти в украинский прокат 7 мая 2026 года (если, конечно, снова ничего не помешает).

Долгий путь "Мортал Комбат 2" в кинотеатры

Напомним, первые слухи о том, что фильм "Мортал Комбат" 2021 года получит продолжение, появились еще в ноябре того же года, а в январе 2022 года они были официально подтверждены.

Фильм начали снимать летом 2023 года, однако процесс съемок пришлось прервать из-за масштабной забастовки актеров в Голливуде.

Изначально "Мортал Комбат 2" планировали выпустить в прокат 16 октября 2025 года, однако менее чем за два месяца до премьеры его внезапно перенесли аж на 15 мая 2026 года. Якобы из-за того, что Warner Bros. не хотела выпускать его перед праздниками. А потом релиз откатили на неделю назад.

Между тем, один из создателей серии видеоигр Mortal Kombat Эд Бун еще летом 2025 года сообщил, что уже посмотрел сиквел – и остался доволен.

Вас также могут заинтересовать новости: