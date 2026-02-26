В 1940 году парень последовал за своей собакой в дупло дерева и обнаружил тайное место

В течение 17 тысяч лет пещера была закрыта.

12 сентября 1940 года 18-летний подмастерье-механик Марсель Равидат пошел со своей собакой Роботом в нору у поваленного дерева, находящегося за пределами Монтиньяка на юго-западе Франции. Уже через четыре дня он вернулся на это место с тремя друзьями, Жаком Марсалем, Жоржем Агнелем и Симоном Коенкасом. Они вместе расширили отверстие и вошли в систему пещер, стены которых были покрыты рисунками туров, оленей, лошадей, козлов и кошек. Об этом пишет Daily Galaxy.

"Ребята открыли Ласко. Согласно архиву Министерства культуры Франции, Равидат сначала попытался исследовать отверстие самостоятельно, но не имел необходимых инструментов. Когда он вернулся с другими, он соскользнул по небольшому вертикальному шахтному стволу, приземлился на конус из камней и скатился на дно", - рассказали в материале.

Они прошли по галерее длиной около 30 метров и увидели первые рисунки в том, что сейчас называют Осевая галерея. Мужчины исследовали каждую часть пещеры, прежде чем остановиться у черной дыры, которая вела вниз. На следующий день они вернулись с веревкой. Равидат спустился на восемь метров и обнаружил изображение, на котором мужчина борется с бизоном.

"18 сентября ребята сообщили об этом своему учителю Леону Лавалю. Лаваль посетил пещеру и признал изображения доисторическими. Анри Брей, ведущий французский археолог, который во время войны нашел убежище в этом регионе, осмотрел пещеру через два дня и подтвердил ее значение", - подчеркнули в издании.

Отмечается, что в пещере находится около 2000 изображений и 6000 фигур, которые нарисованы или выгравированы в девяти секциях, включая Зал быков, Неф и Шахту. Некоторые изображения превышают почти 2 метра в длину и изображают животных в динамичном движении.

"Исследователи относят эту работу к мадленской культуре и датируют ее между 17 000 и 19 000 годами до наших дней. Художники использовали красную охру, гематит, уголь и оксид марганца. Существуют доказательства того, что они строили леса, чтобы добраться до потолка, и работали при свете костра или масляных ламп", - отметили в Daily Galaxy.

Известно, что в течение 17 тысяч лет пещера была закрытой. Однако уже через 20 лет после ее открытия ее полностью уничтожили люди, которые приходили ее осмотреть.

Как это произошло?

Ласко открыли для посетителей в 1948 году после реконструкции, которая затянулась из-за Второй мировой войны. Пещеру ежедневно посещало 1200 человек. Каждый человек вносил углекислый газ, водяной пар и колебания температуры в среду, которая была стабильной со времен последнего ледникового периода. Поэтому воздействие света от ламп привело к постоянному ухудшению качества пигментов.

"К 1963 году на стенах появились зеленые водоросли. Французское правительство закрыло пещеру. Закрытие не положило конец повреждениям. В 2001 году рабочие, выполнявшие техническое обслуживание системы кондиционирования, непреднамеренно занесли грибок Fusarium. Согласно докладу ABC Science за 2003 год, грибок распространился на стены, пол и потолок, хотя на момент составления доклада он еще не повлиял на произведения искусства. Специалисты применили фунгициды, а позже - полимексин, антибиотик, который используется для подавления связанных бактерий. Биологический баланс остается нестабильным", - пояснили в материале.

Сейчас оригинальная пещера навсегда закрыта для посетителей. Доступ к ней имеют только сотрудники службы охраны и отдельные исследователи.

"Французские власти почти сразу начали разрабатывать альтернативные варианты. В 1983 году, через четыре года после того, как Ласко было объявлено объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, частичная реплика, включавшая Большой зал быков и Расписную галерею, была выставлена в Гран-Пале в Париже, а затем перевезена в сооружение рядом с оригинальным местом. Ласко II, как его стали называть, было создано с использованием тех же техник и природных материалов, что и оригинальные рисунки", - рассказали в Daily Galaxy.

Почему на стенах были именно такие рисунки?

Некоторые ученые предполагают, что рисунки выполняли функцию охотничьей магии: изображая животных, художник верил, что они придают ему силу над добычей, которую он ищет.

Другие считают, что изображения служили территориальными маркерами или повествовательными изображениями доисторической жизни.

Другие интересные находки

Ранее ученые обнаружили останки 9-метрового крокодила, который пожирал динозавров. Отмечается, что этот крокодил был доминирующим хищником в своей среде, который мог охотиться на крупных динозавров, таких как Аппалачиозавр.

Также сообщалось, что в США есть пещеры, которые могут скрывать тайны инопланетной жизни. В пещере есть настолько большой зал, что в нем можно разместить четыре квартала Нью-Йорка и еще останется место.

