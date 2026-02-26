Экстрасенс призналась, что и сама предпочитает не делиться такой информацией.

Люди склонны верить в приметы и суеверия, и одно из самых - запрет на то, чтобы делиться с посторонними людьми временем, которое было на часах в момент, когда вы появились на свет. Одно дело - дата рождения, совсем другое - часы и минуты. Считается, что, зная такую информацию, можно не только помочь, но и навредить.

Победитель 5 сезона "Битвы экстрасенсов" Жанна Шулакова в комментарии УНИАН объяснила, что означает время рождения и почему не стоит озвучивать такие данные без особой надобности.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Действительно ли точное время рождения имеет значение

Экстрасенс говорит, что старинных суеверий насчет того, что никому нельзя говорить время своего рождения, нет. По ее словам, в народной традиции дате и времени рождения не придавали особого значения. Но со временем, когда появились астрология и нумерология, возникли новые суеверия, согласно которым, эти данные разглашать нельзя.

Плюс, напоминает Шулакова, добавилась магия: любой магический обряд начинается с того, что нужно иметь доступ к человеку. Доступ дает личное имя, а также дата и время рождения и биологический материал (например, волосы). Если знать время рождения человека, то на него можно повлиять на энергетическом уровне, навести на него порчу. В астрологии и нумерологии дата и время рождения человека позволяют создать его натальную карту (персональный гороскоп).

Экстрасенс приводит в пример известных личностей - говорит, что многие из них специально меняли свою дату рождения - например, по ее словам, так делал Иосиф Сталин. Вместе с тем эксперт признается, что и сама не афиширует такие данные:

"Моя дата рождения, которая фигурирует в медиапространстве, не является моей настоящей датой рождения, хотя она и юридически заверена. У меня фактически две даты рождения. Я просто избегаю лишних проблем".

При этом ведьма объясняет, почему нельзя говорить время рождения - если знать точную дату и время рождения человека, можно просчитать его жизнь. Согласно нумерологии, цифры указывают на его черты, на события, которые для него характерны. Если просчитывать жизнь человека будет знающий мастер, можно получить достаточно подробное описание жизненного пути.

Некоторые люди думают, что в роддоме время рождения записывают примерно, а не точно, и узнать его невозможно. Шулакова учла и этот момент - она предупредила, что грамотный мастер-нумеролог может работать не просто с датой рождения, а и со временем, и может просчитывать несколько вариантов – добавлять и отнимать 10-15 минут. "Сначала добавляется 5 минут, потом 10, а потом – 15. И в той же последовательности время уменьшается. Это огромный пласт работы" - добавила эксперт.

Проделав такую работу, продолжает экстрасенс, мастер может увидеть, как вырисовывается "скелет" судьбы конкретного человека и таким образом понять его точное время рождения.

Если будет известно точное время рождения человека, на него может быть более точное воздействие, по нему могут нанести "точечный удар". Мастер может просчитать события и подсказать, где человеку можно поставить "подножку".

Почему нельзя говорить время рождения и что делать, если уже сказал

Шулакова считает, что означает время рожденияочень многое в жизни человека, и поменять свою дату и время рождения нельзя, поэтому, если он уже дал кому-то другому доступ к этой информации, то защититься от того, что кто-то просчитает его жизнь, не получится. Но есть шанс защитить себя от возможных последствий влияния.

От рождения человек имеет энергетическую защиту, которую в него вложил его род. Также можно получать энергетическую защиту от силы, которой человек поклоняется, обращается за помощью. Под силой подразумевается, в частности, Бог, идолы.

"Кроме того, человек может самостоятельно ставить себе защиту, прибегая к оберегам. Эти защиты срабатывают, если они достаточно сильные – подпитываются самим человеком, его верой. Важно верить в ту силу, к которой ты обращаешься за помощью. Можно просто верить в себя. Если ты сам в себя веришь – ты преодолеешь все что угодно" - добавила экстрасенс.

