Отключение Starlink для оккупантов: военный рассказал, как это повлияло на удары России

Россияне сейчас пытаются вербовать украинцев, чтобы те регистрировали на себя Starlink.

Отключение Starlink у российских военных ощутимо повлияло на их боевые возможности, в частности на дальнобойные удары по городам Украины.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил старший наводчик 2-й батареи самоходного артиллерийского дивизиона 54-й отдельной механизированной бригады Руслан Капинус. По его словам, после потери спутниковой связи уменьшилась активность вражеских беспилотников и ухудшилась разведка на передовой - Starlink россияне использовали для координации с операторами БПЛА, передачи данных.

"Это было ощутимо с самого начала, как начали россиянам отключать Starlink. Уменьшилось использование более дальнобойных беспилотных аппаратов, которые летали. Также немного уменьшилась разведка, потому что нет Starlink - нет связи у них на передовой. Но они сейчас пытаются вербовать наших людей, чтобы те регистрировали на себя Starlink...", - сказал военный.

Капинус объяснил, что россияне использовали Starlink, в том числе на линии боевого столкновения для связи с пилотами-БПЛА, для запуска дальнобойных беспилотников для ударов по крупным городам Украины.

Блокировка доступа России к Starlink

Напомним, ранее иностранные СМИ сообщали, что блокировка доступа России к Starlink значительно снизила эффективность дроновых атак оккупантов.

Однако это не единственное вооружение РФ, эффективность которого пострадала. В частности, из-за блокировки доступа к Starlink захватчики столкнулись с серьезными проблемами в использовании артиллерии. Ведь современная артиллерия зависит от надежных и устойчивых сетей связи. Речь шла о том, что в российских воинских подразделениях царит путаница, а это снижает эффективность сил, которые долгое время были основой боевых операций Кремля.

