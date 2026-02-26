В 'ПриватБанке' изменился курс валют: сколько стоят доллар и евро 26 февраля

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 26 февраля, подешевел на 5 копеек и составляет 43,40 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 51,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,80 гривни, а евро - по курсу 50,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 43,48 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным и составляет 51,55 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк Украины установил на 26 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,24 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

В отношении евро гривня также несколько укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,96 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 1 копейку.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня не изменился и составляет 43,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 2 копейки и составляет 51,39 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,70 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: