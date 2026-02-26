'У него будет его чертов трубопровод': Politico узнал, как ЕС договорится с Орбаном

Лидеры ЕС хотят избежать юридического конфликта с премьер-министром Венгрии, который мог бы сыграть на руку его предвыборной кампании.

Лидеры Евросоюза ищут способ обеспечить премьер-министру Венгрии Виктору Орбану победу на выборах, которая позволила бы ему отказаться от блокирования финансирования Украины.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС. По словам дипломатов, победа может быть достигнута в форме обещания возобновить Венгрии поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

"У него [Орбана] будет его чертов трубопровод. История с "Дружбой" совершенно неправдоподобна, но ему нужна победа", - сказал один из дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

Видео дня

Требования Орбана

Орбан заявил, что заблокирует кредит Евросоюза для Украины на сумму 90 млрд евро, который имеет рещающее значение для воюющей страны, а также 20-й пакет антироссийских санкций ЕС, если нефть по "Дружбе" снова не начнет поступать в Венгрию и Словакию.

ЕС оказался в трудном положении из-за надвигающегося дефицита денег у Украины и опасений, что Орбан может использовать юридическое противостояние в ходе предвыборной кампании.

"У Украины могут закончиться деньги к апрелю - в том же месяце, когда венгры отправятся на выборы", - детализировало издание.

Что намерен делать ЕС

Угрозы Орбана возмутили Евросоюз и председатель Евросовета Антониу Коста предупредил, что венгерский лидер нарушил принцип "искреннего сотрудничества" ЕС. Издание отметило, что это намекнуло на потенциальные юридические последствия, которые могут принять форму так называемой процедуры по ст. 7, чтобы лишить Будапешт права голоса в Евросоюзе.

Однако четверо дипломатов и высокопоставленный чиновник ЕС, которые говорили с изданием на условиях анонимности, отвергли идею юридического решения проблемы затягивания процесса со стороны Венгрии. Вместо этого они утверждали, что лидерам следует сосредоточиться на оказании давления и убеждении Будапешта отказаться от вето.

"Время для юридического варианта не настало. Нужно искать политическое решение", - сказал один из дипломатов, имея в виду возможность подачи иска против Будапешта за блокирование денег для Украины.

Двое из дипломатов заявили, что более осуществимым способом решения проблемы является разработка "документа", содержащего обещание восстановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Три дипломата сообщили изданию, что юридические шаги, которые бы лишили Венгрию права голоса, не входили в число мер, обсуждавшихся на встрече послов в Брюсселе на этой неделе.

Вместо этого некоторые дипломаты призвали к тому, чтобы делегация ЕС в Украине смогла посетить трубопровод и осмотреть его, чтобы опровергнуть заявления Орбана о том, что он на самом деле не поврежден.

"Но визит зависит от того, смогут ли украинские власти это осуществить, поскольку это объект строгой охраны", - сказал представитель ЕС, знакомый с ходом переговоров, добавив, что ведутся обсуждения с украинскими властями по поводу такого визита.

Ситуация с нефтепроводом "Дружба"

27 января в результате атаки России по нефтепроводу "Дружба" транзит нефти в Венгрию остановился. После этого власти Венгрии и Словакии выступили с рядом громких угроз Украине.

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что прекратит экспорт электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит подачу нефти по нефтепроводу "Дружба", который повредила Россия.

А глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуяш заявлял, что правительство страны рассматривает возможность прекращения поставок электроэнергии и газа в Украину после остановки транзита нефти по "Дружбе".

Вас также могут заинтересовать новости: