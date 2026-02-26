Курс валют в Украине: обменники и банки снизили цену евро

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,00 грн, а евро – 50,70 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 26 февраля, не изменился и составляет 43,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,00 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 2 копейки и составляет 51,39 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,70 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,22 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,15 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,35 грн/евро, а курс продажи - 51,17 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 26 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,24 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также несколько укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,96 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 1 копейку.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отмечала, что в краткосрочной перспективе гривна была достаточно стабильной, и небольшое ослабление не вызывало паники – рынок работал спокойно. Однако при неожиданных новостях курс может реагировать значительно быстрее.

Вас также могут заинтересовать новости: