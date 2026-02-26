В феврале РФ вдвое увеличила количество ракетно-дроновых ударов по Украине, – Игнат

По крылатым и авиационным ракетам – 100-процентный результат сбивания.

В феврале Москва уже вдвое увеличила количество массированных комбинированных ударов по Украине. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отвечая на вопрос о том, чем отличается сегодняшняя атака РФ.

"Типичная атака, к сожалению. Особенностей нет, потому что для нас это уже стало привычным – обстрел украинских населенных пунктов, объектов критической инфраструктуры... В феврале это фактически седьмой – мы фактически сравнялись с двумя предыдущими месяцами по количеству обстрелов. То есть, в два раза больше в феврале, чем в декабре и в январе противник наносит массированные ракетно-дроновые удары", - сказал Игнат.

Что касается боевой работы ВСУ, по его словам, по крылатым и авиационным ракетам – 100-процентный результат сбивания. Эти ракеты перехвачены – работали истребители, в частности – западные F-16 и зенитно-ракетные комплексы. Как подчеркнул военный, самолеты и зенитные комплексы нуждаются в ракетах – при таких интенсивных вражеских атаках идет большой расход.

Видео дня

Также, добавил Игнат, удалось отработать четыре баллистические ракеты, однако зафиксировано 5 попаданий. Что произошло с еще двумя такими ракетами, пока устанавливается.

Атака РФ по Украине: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину 2 противокорабельными ракетами "Циркон" из оккупированного Крыма и 11 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской и Ростовской областей России. Также враг запустил 24 крылатые ракеты Х-101 из Вологодской области РФ и 2 управляемые авиационные ракеты Х-69. Кроме того, россияне атаковали Украину 420 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов из направлений: Миллерово, Курск, Брянск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - Россия и Гвардейское (АРК).

Вас также могут заинтересовать новости: