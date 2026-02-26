РФ сегодня провалила пуски Х-22 и может вернуться с 'Кинжалами', - мониторы

Отмечается, что враг может попытаться нанести удар по бригадам, которые будут ремонтировать оборудование.

Из-за неудачной попытки запуска ракет Х-22, в течение дня возможны вылеты бортов МиГ-31К и пуски ракет "Кинжал".

Как сообщает мониторинговый Telegram-канал "єРадар", особое внимание - Киев и Наливайковка.

"Враг может попытаться нанести удар по бригадам, которые прибудут на места для осмотра и ремонта оборудования. Тем более, что такие попытки уже были", - отмечается в сообщении.

Массированная атака РФ на Украину - главные новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 февраля Россия массированно атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В частности , мощные взрывы прогремели в Киеве. В двух районах города возникли пожары.

В Запорожье в результате вражеской атаки повреждения получили 19 многоквартирных домов, четыре дома частного сектора и нежилые здания. Один человек погиб, еще восемь человек травмированы в результате атак по Запорожью и Пологовскому району области.

Кроме того, 14 человек пострадали во время вражеской атаки в Харькове и в селе Рай-Оленевка. В Кривом Роге в результате атаки была повреждена пятиэтажка, есть пострадавший. А в Полтавской области в результате падения обломков и прямых попаданий были повреждены объекты промышленного предприятия.

