Британец впервые попал в супермаркет в Украине: увиденное удивило его очень сильно

То, к чему мы привыкли и чего не замечаем каждый день, для иностранца может стать настоящим открытием. Украинка, которая встречается с британцем, регулярно публикует реакции любимого на наши реалии в соцсетях, и на этот раз "открытием" для него стал ассортимент в украинских супермаркетах.

Самым большим удивлением для парня стал хлебный отдел. Судя по его реакции, он даже не представлял, что выбор выпечки может быть настолько огромным. Реакцией любимого девушка поделилась в своем TikTok. "Мой парень британец впервые в украинском супермаркете, и он в шоке от количества выбора хлеба", – делится девушка в ролике.

Комментаторы активно подкрепляли тему собственными примерами. Например, одна из пользовательниц вспомнила, как устроила своему знакомому поляку настоящую экскурсию: он снимал каждый отдел супермаркета и рынка на видео, чтобы потом показывать друзьям.

Другие же отмечали, что даже те украинцы, которые сейчас живут за границей, невероятно скучают по нашим продуктам. "Моя дочь в Великобритании сейчас живет и мечтает о нашем ржаном Хмельницком хлебе", – рассказала одна из комментаторов.

Сама блогерша поделилась, что не ходила за продуктами в Украине уже 4 года, поэтому сама была не менее впечатлена количеством ассортимента и сравнением цен с европейскими.

Она ранее рассказывала, что за плечами у них немалый опыт жизни в разных странах. Пара успела пожить в Польше, Германии и Великобритании. Причиной переезда в Украину девушка назвала "лучшую медицину" в родной стране.

Новости о супермаркетах

Ранее УНИАН писал, что в мире набирает популярность новый вид туризма - поход в супермаркеты других стран. "Продуктовый туризм" стал хитом 2026 года. Путешественники массово едут за местными вкусностями, чтобы насладиться ими на отдыхе или привезти домой в качестве подарков.

Добавим, недавно TikTok-блогер провел эксперимент, сравнив цены на идентичный набор продуктов в популярных супермаркетах двух стран: Walmart в США и "Сильпо" в Украине. Разница оказалась минимальной. В американском за корзину заплатили 1171 грн, а в украинском "Сильпо" - 1119 грн.

