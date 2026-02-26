Стало известно, кто возглавит жюри Каннского кинофестиваля-2026

Ранее эту роль исполняла французская актриса Жюльет Бинош.

Стало известно, кто возглавит жюри 79-го Каннского кинофестиваля, который состоится в этом году 12-23 мая.

Как сообщает издание Variety, им станет известный южнокорейский режиссер, сценарист и продюсер Пак Чхан-ук. Именно он сменит французскую актрису Жюльет Бинош на этой почетной должности.

"Изобретательность, визуальное мастерство и склонность Пак Чхан-ука к отражению многочисленных импульсов женщин и мужчин с удивительными судьбами подарили современному кинематографу действительно незабываемые моменты. Поэтому мы рады отметить его огромный талант", - заявили президент кинофестиваля Ирис Кноблох и режиссер Тьерри Фремо.

Что известно о Пак Чхан-уке

Пак - неоднократный лауреат как корейских, так и международных кинонаград. Наиболее известны его победы - это среди Приз за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля за ленту "Решение уйти", "Малый Золотой лев" Венецианского кинофестиваля, "Медведь" Берлинского кинофестиваля за лучший короткометражный фильм "Ночная рыбалка" и многие другие.

Интересно, что режиссер в 2004 году представлял свой фильм "Старый парень" в Каннах. Тогда он получил Главный приз, а впоследствии вернулся на кинофестиваль с другими лентами, которые также были высоко оценены жюри.

