'Это страшная история': популярный украинский ведущий рассказал о выкидыше у возлюбленной

Слава отметил, что ему до сих пор хочется плакать.

Известный украинский радиоведущий и интервьюер Слава Демин рассказал, что у его возлюбленной случился выкидыш.

В новом интервью блогерше Еве Коршик мужчина не указал, когда именно это произошло и находился ли он тогда в отношениях с бывшей женой. Однако откровенно рассказал, что чувствовал в тот период.

"Я понимаю, что чувствует мужчина, у которого любимый человек потерял ребенка. Я это пережил. Это было понимание, что в таких сложных ситуациях ты, как мужчина, должен все равно держать все под своим контролем. Когда у тебя здесь плачет твой любимый человек, нужно все сделать, чтобы она легче все это перенесла", - подчеркнул ведущий.

Он также добавил, что максимально поддерживал свою избранницу и старался не показывать свои эмоции при ней.

"Это страшная история. Конечно, хотелось плакать. Мне и сейчас хочется плакать. Чувство потери ребенка до сих пор перекрывает все другие чувства. Но у нас не было обвинения, что кто-то виноват", - отметил Демин.

К слову, Слава был 13 лет в официальном браке с женой Ксенией. Но в начале 2021 года супруги объявили о разводе. У них есть общий сын Владислав, которого они вместе воспитывают. По словам Демина, они с бывшей женой остались в дружеских отношениях.

