Китайский МЭШ-модем 'засветился' на еще одном дроне оккупантов, - Флеш

Оборудование того же производителя ранее находили на "Шахедах", "Кубах" и других БПЛА, а разведка предупреждала о возможных поставках сотен тысяч устройств.

На российском беспилотнике V2U обнаружили китайский МЭШ-модем – оборудование того же производителя, которое ранее фиксировали на дронах типа "Гербера", "Шахед", "Молния" и "Куб".

Об этом в Telegram сообщил советник министра обороны Украины, специалист по системам РЭБ и связи Сергей Флеш Бескрестнов.

По информации источников, модем работает в диапазоне 1600–1800 МГц, однако его частотные параметры могут быть изменены на другие. Это позволяет адаптировать систему связи под различные условия применения и затрудняет противодействие средствами радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

Ранее украинская разведка сообщала о переговорах России с китайским производителем по контракту на поставку сотен тысяч МЭШ-модемов. Тогда такие объемы казались маловероятными, однако сейчас эти устройства все чаще фиксируют на различных типах российских беспилотников.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН ранее, Флеш сообщил, что на плате шахтерского модема два усилителя на транзисторе и цепь питания. Он подключил питание и сигнал на вход, но не получил ничего на выходе.

"Цепь коммутации прием-передача управляется сигналом от модуля управления. Ткнулся туда осциллографом, так и есть. 5-вольтовые импульсы", - написал эксперт.

Он обратил внимание на транзисторы. "Китайцы пишут 10-20 ватт в рекламе модемов, но разогнать, пожалуй, можно и больше", - отметил Бескрестнов.

Вас также могут заинтересовать новости: