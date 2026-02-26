Ракеты Х-22 исчезли с радаров еще над РФ: эксперт объяснил, почему они не долетели до Украины

Старые советские технологии агрессора в очередной раз дали сбой во время очередной массированной атаки по Украине.

Российские ракеты X-22, которыми оккупанты хотели атаковать Украину в ночь на 26 февраля, исчезли с радаров ВСУ еще над территорией РФ, заявил основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, маловероятно, что к этому происшествию Украина имеет какое-то дело.

"Очень маловероятно, что мы могли каким-то образом сбить эти ракеты над Брянщиной. Слишком большое расстояние", – отметил Нарожный в эфире Radio NV. Эксперт также добавил, что X-22 – противокорабельные, старые ракеты воздушного пуска. С советского времени они могли быть или модернизированы, или восстановлены, в чем и может крыться сама проблема.

"Более чем уверен, что проблема именно в этом восстановлении, что с ракетами какие-то технические проблемы были. И именно из-за этих технических проблем – возможно, с навигационной системой, возможно, с двигателем, – они упали где-то на Брянщине", - подытожил он.

Видео дня

Другие новости об очередном российском ударе по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Воздушные силы раскрыли детали ночного удара. В ночь на 26 февраля враг атаковал Украину 2 противокорабельными ракетами "Циркон" из оккупированного Крыма и 11 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской и Ростовской областей России.

Кроме того, были запущены 24 крылатые ракеты Х-101 (район пуска - Вологодская область России) и 2 управляемые авиационные ракеты Х-69.

Также мы рассказывали, как Зеленский отреагировал на ночную атаку России. "Есть разрушения в восьми областях: много частных и многоэтажных домов повреждено. На данный момент известно о десятках раненых в результате этой атаки, среди них есть дети", - отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости: