В Польше оценили, сколько нужно средств на оборону восточного фланга НАТО в случае агрессии РФ

Для обороны этой территории требуется большая сумма средств.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский оценил стоимость обороны восточного фланга НАТО в случае российского вторжения. Об этом он расскажет во время выступления в Сейме 26 февраля, передает Onet.

В заявлении, поданном в Комитет по иностранным делам, Сикорский рассчитал, что в случае возможного нападения РФ защита стран восточного фланга НАТО будет стоить "не менее 1200 миллиардов евро (1,2 трлн евро) - почти столько, сколько стоит шесть лет функционирования польского государства".

Также он подчеркнет, что "если Украина проиграет, угроза со стороны России не уменьшится, а возрастет".

Кроме того, Сикорский намерен заявить, что РФ, несмотря на собственные пропагандистские утверждения, не достигает победы в войне против Украины. Он добавит, что россияне упустили возможность для демократического развития и модернизации. Он аргументирует это данными о около 1,2 млн российских оккупантов, которые погибли или были ранены на фронте, потерей российским бизнесом доступа к западным рынкам в результате санкций, а также существенным ростом оборонных расходов.

Министр заявит, что финансирование военной сферы в настоящее время составляет около 40% госбюджета РФ.

НАТО и Россия - последние новости

Ранее СМИ сообщали, что военное противостояние в водах НАТО является реальным из-за действий теневого флота РФ. В частности, эксперты по безопасности предупредили о повышенном риске геополитической эскалации в регионе.

"Сдерживание, обезвреживание и уничтожение российского теневого флота является приоритетом для этого правительства. Вместе с нашими союзниками мы усиливаем наши меры в ответ на действия теневых судов - и, как отметил государственный секретарь, мы будем продолжать это делать", - заявил представитель Министерства обороны Великобритании.

В то же время военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что Путин может "ползти в Европу" уже в этом году. По его словам, Путину остается "хитрый шанс" совершить гибридную атаку, например, на Нарву (Эстония) или блокировать один из портов в Прибалтике.

"То есть там много возможностей. И возможности эти заключаются в том, чтобы сделать это гибридно, когда будут "зеленые человечки", когда там русскоязычное население ждунов, а там есть такие разведывательные сети, когда они поднимаются и демонстрируют, что это вроде бы такое внутреннее восстание. По крайней мере в первый день", - отметил эксперт.

