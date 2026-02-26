Эти знаки Зодиака стоят на пороге ярких перемен: что их ждет

В списке есть преставители знака Телец.

После 26 февраля 2026 года у трёх знаков Зодиака начинается особенно благоприятный период. Несмотря на ретроградный Меркурий, поводов для тревоги нет, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Обычно, когда приближается этот астрологический транзит, многие заранее настраиваются на сложности и сбои. Однако не каждый ретроград несёт только проблемы. На этот раз он способен открыть двери к новым возможностям, пересмотру планов и неожиданным перспективам.

Три знака зодиака не поддаются панике и не концентрируются на возможных трудностях. Вместо этого они выбирают стратегию спокойствия и притягивают положительные перемены – новые идеи, интересные предложения и вдохновляющие события. Ретроград – это всего лишь движение планеты, а не приговор. Оптимизм и уверенность становятся их главным преимуществом.

Телец

После 26 февраля Телец чувствует себя подготовленным ко всему. Он хорошо понимает, как работает энергия ретроградного Меркурия, и заранее учитывает возможные нюансы.

Проблемы с коммуникацией или технические задержки не становятся неожиданностью. Благодаря практичности и спокойствию Телец не поддаётся панике и сохраняет контроль над ситуацией.

Именно это позволяет ему воспользоваться возможностями, которые другие могут пропустить из-за тревоги. Уверенность в себе и размеренный подход помогают Тельцу превратить этот период в источник роста и позитивных результатов.

Лев

Лев буквально отказывается признавать власть ретроградного Меркурия над своей жизнью – и эта стратегия оказывается эффективной. Вместо того чтобы замедляться из-за страхов, он продолжает действовать в привычном ритме.

Пока окружающие переживают, Лев сохраняет креативность и инициативу. Он не позволяет внешним ожиданиям или тревожным прогнозам сбить себя с курса.

После 26 февраля Лев может проявить лидерские качества, задать новый вектор движения и приступить к реализации амбициозных целей. Впереди его ждут интересные события и вдохновляющие проекты.

Рыбы

Для Рыб этот период становится временем внутреннего озарения. Вдохновение может приходить через интуицию, размышления или даже сны.

Ретроградный Меркурий помогает обратить внимание на старые идеи, к которым раньше не хватало времени или решимости вернуться. Сейчас появляется шанс переосмыслить их и увидеть скрытый потенциал.

Не все возможности приходят извне – иногда они рождаются внутри. Если Рыбы прислушаются к себе, то смогут извлечь из этого периода максимум пользы и открыть для себя новые перспективы.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака будут купаться в удаче уже очень скоро.

