Никитюк показалась с 8-месячным сыном и обратилась ко всем родителям (фото)

Леся поделилась трогательным кадром в сети.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее показала фото жениха-воина с сыном, поделилась новым трогательным кадром.

В своем Instagram знаменитость опубликовала фотографию с сыном Оскаром. На ней Леся кормит 8-месячного малыша. Заметно, что мальчик сидит в детском кресле на фоне игрушек и шариков, однако лицо сына Никитюк продолжает скрывать от публики.

"Не забывайте кормить детей. Потому что когда-то они накормят нас", - подписала кадр звездная мама.

К слову, в начале прошлого года Леся Никитюк обручилась с возлюбленным-военным Дмитрием Бабчуком. А уже летом, а именно 15 июня 2025 года, ведущая родила первенца. Свою беременность она тщательно скрывала, как и имя сына. Однако после крещения все же призналась, что мальчика назвали Оскаром. Сейчас звезда делится иногда семейными фото в сети и рассказывает об отношениях с женихом.

Напомним, ранее Леся Никитюк честно ответила, когда планирует сыграть свадьбу с женихом-военным. По словам телеведущей, подготовка к этому важному событию "на этапе мечты" и она уже начала представлять себя в свадебном платье.

