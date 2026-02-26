Более 90 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести, - уполномоченный

В реестре пропавших при особых обстоятельствах – военные и гражданские, среди них есть дети, большинство записей касается бойцов Сил обороны.

В Украине более 90 тысяч человек имеют статус пропавших без вести при особых обстоятельствах. Речь идет как о военнослужащих, так и о гражданских лицах, среди которых есть дети. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести Артур Добросердов в ответе на запрос "Украинской правды".

По его словам, в настоящее время в официальном реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах содержится более 90 тысяч записей. Большинство из них – военнослужащие Сил обороны Украины.

Точное количество лиц может меняться по мере уточнения информации и проведения идентификационных процедур.

Ранее NYT сообщал, что общие потери Украины и России в войне могут превысить два миллиона человек уже весной этого года, причем около двух третей из них приходятся на российскую сторону.

По данным ООН, в Украине с начала полномасштабного вторжения России погибли более 5000 женщин и девушек, а еще 14000 получили ранения. При этом отмечается, что 2025 год стал самым смертоносным – а реальные цифры, вероятно, намного выше.

